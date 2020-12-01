Задолженность по выплате зарплат в Украине в октябре выросла на 6,5% до 3,792 млрд грн. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные Госслужбы статистики.

Наиболее существенно задолженность по выплате зарплат в октябре увеличилась в Луганской области (+ 59,5%). Среди регионов-лидеров также Волынская (+ 32,0%), Львовская (+ 26,6%) и Ивано-Франковска (+ 24,3%) области.

Всего рост такой задолженности в августе наблюдался в 13 регионах страны.

Уменьшение задолженности в октябре зафиксировали в 9 регионах. Наибольшим такое сокращение было в Ривненской (-12,8%), Черновицкой (-9,2%) и Кировоградской (-8,7%) областях.

Наибольшая задолженность по выплате зарплаты на конец октября сформировалась в Донецкой (921,4 млн грн), Харьковской (582,96 млн грн), Днепропетровской (396,75 млн грн) областях и в Киеве (361,3 млн грн).

Наименьшая задолженность зафиксирована в Черновицкой (3,9 млн грн), Закарпатской (5,7 млн грн), Хмельницкой (13,4 млн грн) и Житомирской (13,5 млн грн) областях.