Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в мае 2020 года выросла на 4,9% по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 3,142 млрд грн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.



В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 июня текущего года составила 1,958 млрд грн, что на 7,5% больше показателя на 1 мая.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.