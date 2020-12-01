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На оккупированной территории Донецкой области появилась футбольная команда с громким именем ФК «Шахтер», пишет Остров со ссылкой на сепаратистские СМИ.

«В Донецке вернули привычное для футбольных фанатов название клуба ФК «Шахтер», - пишут местные журналисты. 

Идея присвоения никому не известной команде имени знаменитого во всем мире клуба заключается в том, что якобы «восстанавливается историческая справедливость» и возвращается «привычное для дончан название».

Клуб с отжатым у ФК «Шахтер» названием дебютировал в так называемом зимнем первенстве «ДНР».

«Это бренд нашей «республики», это бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже «республиканских» футбольных школ. То есть — наши местные. Это тот «Шахтер», который был еще при Советском Союзе», - заявил называющий себя генеральным директором фейкового «Шахтера».
ForUm

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