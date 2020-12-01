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У Украины есть все необходимое, чтобы стать мощной и конкурентоспособной страной, заявил президент Владимир Зеленский по случаю 29-й годовщины Всеукраинского референдума о независимости Украины.

«И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простой условии - если все мы вместе приложим для этого свои усилия», - говорится в его Facebook.

Зеленский считает, что слово «Независимость» следует писать с большой буквы «в знак безграничного уважения ко всем, кто веками за нее боролся, и как символ того, как много она для нас значит.

«Впервые рассказывая детям, что такое независимость Украины, ее суверенитет, свобода и самостоятельность, можно услышать их искреннее удивление: «А что, разве может быть как-то иначе?» На этот вопрос 29 лет назад наше общество дало, без преувеличения, исторический ответ: иначе быть не может. 1 декабря 1991 состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине «да». Более 28 миллионов голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: «Мы хотим и будем жить в своем государстве - в свободной Украине», - написал президент.

Впоследствии, отметил он, Украина поймет, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы.

«Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий. Ради будущих поколений и их искренних удивлений: «А разве может быть иначе, как свободная, единая и независимая Украина?» Давайте задумаемся об этом и будем помнить каждый раз, когда так хочется начать фейсбук-баталию со своими соотечественниками на тему «Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?» - призвал президент.  
ForUm

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