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Следователи ТУ ГБР в городе Краматорске осуществляют досудебное расследование по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, а также разбоя, совершенного 26 ноября 2020 на территории проведения операции Объединенных сил.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Во время досудебного расследования проведен неотложный обыск, осмотр места происшествия, допросы свидетелей, в результате которых установлено лицо, вероятно совершившее преступление.

По данным следствия, 44-летний военнослужащий по контракту - водитель одной из воинских частей, с целью завладеть имуществом сослуживца, избил его и пытался душить. Затем облил коллегу смазкой для бензопил, поджег зажигалкой и завладел денежными средствами потерпевшего в сумме 9500 гривен.

Сейчас пострадавший находится в Центральной городской больницы города Торецк с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

27 ноября 2020 военнослужащему сообщено о подозрении в: нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, имеющим характер издевательства над военнослужащим (ч. 2 ст. 406 УК Украины); нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (ч. 1 ст. 187 УК Украины). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.  

 
ForUm

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