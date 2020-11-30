По данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысяч человек. В 1 и 2 АК проходят службу около 3 тысяч кадровых военных ВС РФ, заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Комментируя проведение российской оккупационной администрацией проверки мобилизационной готовности, он отметил, что более укомплектованные – тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

«Проблема, связанная с мобилизационными ресурсами, была обнаружена в ходе проверок 1 и 2 АК комиссией генерального штаба ВС России, и в авральном порядке сейчас осуществляется устранение недостатков», - заявил представитель ГУР МО Украины.

По информации военной разведки Украины, отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых «республик» выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы квазиреспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

Напомним, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей в настоящее время присутствуют порядка 3 тысяч российских военнослужащих.