Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 526/2020 «О создании национального природного парка «Королевские Бескиды».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, документ направлен на сохранение, воспроизведение, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.

Национальный природный парк «Королевские Бескиды» создается во Львовской области. В его территории должны включить почти 9 тыс. га коммунальных земель, находящихся в подчинении «Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия «Галсельлес», а именно: 8691 гектар, которые изымаются и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование, и 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества, включаемых в его территорию без изъятия у землепользователя.

Кабинет Министров Украины должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок Положения о национальном природном парке «Королевские Бескиды».

Кроме того, правительство должно предусматривать в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021-й и последующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка «Королевские Бескиды».

Также Зеленский подписал указ № 525/2020 «О территориях и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного значения», которым объявил заказниками, парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения: ландшафтный заказник «Кручи» (Донецкая область), ботанический заказник «Долина ирисов» и парк-памятник садово-паркового искусства «Адамовка» (оба - во Львовской области).