Союзники по Североатлантическому альянсу в среду намерены обсудить направления политического и практического сотрудничества с партнерами в регионе Черного моря с участием министров иностранных дел Украины и Грузии.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в понедельник, сообщает Укринформ.

«Черноморский регион имеет стратегическую важность для НАТО и для всех союзников. Три союзника - Турция, Болгария и Румыния - являются прибрежными странами. Мы тесно работаем с нашими партнерами, которых высоко ценим, с Грузией и Украиной. Поэтому НАТО сохраняет существенное присутствие в регионе Черного моря и будет тесно работать с Украиной и Грузией», - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет этих двух стран. На поведение РФ, которая, в частности, продолжает активную милитаризацию оккупированного Крымского полуострова, НАТО отвечает увеличением политической и практической поддержки Украины и Грузии, чтобы совместными усилиями содействовать укреплению безопасности во всем регионе Черного моря.

«О том, как будем решать вместе эти проблемы, мы поговорим в среду, когда встретимся с министрами иностранных дел двух стран-партнеров», - добавил генсек НАТО.

Встреча Североатлантического Совета (NAC) на уровне министров иностранных дел состоится в формате защищенной телеконференции 1-2 декабря 2020 года.

Напомним, в октябре первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время встречи с представителями Альянса акцентировала внимание на том, что Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Черном море.