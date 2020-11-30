В Одесской области пограничник заметил у детей «игрушку», похожую на боеприпас, и предотвратил возможный несчастный случай, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Вечером 29 ноября пограничник Евгений Чебан возвращался домой в село Новоселовка. На побережье реки человек заметил группу детей, среди которых был и сын Евгения.

Охранник границы заметил, что предмет, которым играли дети, вероятнее всего - боевая граната. Тревоги добавило объяснения детей, это не принесенная кем-то из них «игрушка», а найденная на улице вещь. Пограничник немедленно забрал угрожающий предмет у детей и отвел их на безопасное расстояние.

На место происшествия военнослужащий вызвал представителей Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и Нацполицию. До приезда саперов охрану боеприпаса обеспечил пограничный наряд отделения «Петровка».

Является ли найденный детьми предмет боевой гранатой, определит экспертиза.