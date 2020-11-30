Завтра, 1 декабря, в Украине осадки маловероятны только в западных областях, на остальной территории будет преобладать облачная влажная погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Однако осадки будут выпадать не повсюду.

Атмосферный фронт, который уже сегодня хозяйничает в Украине, завтра еще также задержится и приведет осадки - дождь и снег - вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкасскую область, Кропивницкий с районами, до Одесской и Николаевской областей. Заденет Винницкую и Киевскую.

На остальной территории – без существенных осадков.

На юге и востоке ожидается сильный ветер.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток будет колебаться около нуля, от -2 до +2 градусов.

Ближайшей ночью в западной части серьезнее подморозит, на Прикарпатье – до -5-11 градусов.

В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой – или туман, или днем ​​может пройти небольшой снег. 1 декабря температура воздуха ночью в столице составит от 1 мороза до 1 градуса тепла.