Избранный президент Джо Байден в воскресенье определил коммуникационную команду Белого дома, которая полностью будет состоять из женщин.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.
«Я с гордостью объявляю сегодня о создании первой старшей коммуникационной команды Белого дома, которая полностью состоит из женщин. Эти квалифицированные, опытные коммуникаторки привносят разные видения в свою работу и общую приверженность изменениям этой страны к лучшему», - сказал Байден.
В частности, Байден назначил бывшего пресс-секретаря Госдепартамента Обамы Джен Псаки своим спикером в Белом доме, а пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кейт Бедингфилд - директором по коммуникациям.
Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала пост пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента.
Она заявила в Twitter, что новая коммуникационная команда - это «самая разнообразная команда в истории, а также шесть мам маленьких детей».
Старший советник кампании Байдена-Харрис Симона Сандерс будет главным пресс-cекретарем избранного вице-президента Камалы Харрис, а бывший пресс-секретарь Байдена на посту вице-президента Элизабет Александер станет директором по коммуникациям первой леди Джил Байден.
Первой заместительницей пресс-секретаря станет Карин Жан-Пьер.
Должность директора по связям с общественностью Белого дома займет Кейт Бедингфилд, ее заместительницей будет Пили Тобар.
Эшли Этьен станет директором по связям с общественностью вице-президента Камалы Харрис.
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