Избранный президент Джо Байден в воскресенье определил коммуникационную команду Белого дома, которая полностью будет состоять из женщин.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

«Я с гордостью объявляю сегодня о создании первой старшей коммуникационной команды Белого дома, которая полностью состоит из женщин. Эти квалифицированные, опытные коммуникаторки привносят разные видения в свою работу и общую приверженность изменениям этой страны к лучшему», - сказал Байден.

В частности, Байден назначил бывшего пресс-секретаря Госдепартамента Обамы Джен Псаки своим спикером в Белом доме, а пресс-секретаря своей предвыборной кампании Кейт Бедингфилд - директором по коммуникациям.

Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала пост пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента.

Она заявила в Twitter, что новая коммуникационная команда - это «самая разнообразная команда в истории, а также шесть мам маленьких детей».

Старший советник кампании Байдена-Харрис Симона Сандерс будет главным пресс-cекретарем избранного вице-президента Камалы Харрис, а бывший пресс-секретарь Байдена на посту вице-президента Элизабет Александер станет директором по коммуникациям первой леди Джил Байден.

Первой заместительницей пресс-секретаря станет Карин Жан-Пьер.

Должность директора по связям с общественностью Белого дома займет Кейт Бедингфилд, ее заместительницей будет Пили Тобар.

Эшли Этьен станет директором по связям с общественностью вице-президента Камалы Харрис.