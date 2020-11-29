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На востоке Польши произошло тройное ДТП, в котором пострадали граждане Украины. Об этом сообщает полиция Билгораского повета.

Указано, что на автодороге между населенными пунктами Майдан Новы и Марковиче Люблинского воеводства столкнулись сразу три микроавтобуса.

По информации полиции, 29-летний водитель микроавтобуса Fiatвыехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец. В то же время, в Mercedesсзади въехал 23-летний гражданин Украины, который управлял еще одним микроавтобусом марки Mercedes.

Спасатели пытались спасти жизнь 60-летнего украинца, но он скончался. Полиция установила, что 29-летний водитель Fiat, который также был перевезен в больницу, а также 23-летний водитель микроавтобуса Mercedesбыли трезвыми.
ForUm

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