На востоке Польши произошло тройное ДТП, в котором пострадали граждане Украины. Об этом сообщает полиция Билгораского повета.

Указано, что на автодороге между населенными пунктами Майдан Новы и Марковиче Люблинского воеводства столкнулись сразу три микроавтобуса.

По информации полиции, 29-летний водитель микроавтобуса Fiatвыехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, которым управлял 60-летний украинец. В то же время, в Mercedesсзади въехал 23-летний гражданин Украины, который управлял еще одним микроавтобусом марки Mercedes.

Спасатели пытались спасти жизнь 60-летнего украинца, но он скончался. Полиция установила, что 29-летний водитель Fiat, который также был перевезен в больницу, а также 23-летний водитель микроавтобуса Mercedesбыли трезвыми.