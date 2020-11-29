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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится в Турции с рабочим визитом. Его самолет приземлился в аэропорту Стамбула, сообщает Укринформ в воскресенье, 29 ноября.

Визит главы правительства продлится два дня – начинается в Стамбуле и завтра продолжится в столице Турции – Анкаре.

Сегодня Шмыгаль встретится с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком и представителями турецкого бизнеса. Завтра в Анкаре он проведет переговоры с руководством страны.

В рабочей поездке Шмыгаля сопровождают вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова, замминистра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

Украинская делегация прилетела в Турцию самолетом Ан-148, заинтересованность в котором ранее проявляла Турция в рамках проекта создания собственного регионального пассажирского самолета.

Напомним, ранее Кабмин утвердил госбюджет-2021 ко второму чтению.
ForUm

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