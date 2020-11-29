Кабінет Міністрів під час останнього засідання 26 листопада схвалив проект «перехідного» закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора Національного антикорупційного бюро України до призначення нового очільника.

З проханням прокоментувати цю законодавчу ініціативу видання «Закон і Бізнес» звернулося до юриста, заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова.

«Я не хотів би оцінювати сам законопроект, оскільки не визначаю державну політику у цьому питанні. Тож можу висловити лише свою власну думку стосовно ситуації, що склалася навколо НАБУ», - застеріг О.Татаров.

Він зазначив, що останні соціологічні дослідження свідчать, що рівень довіри до НАБУ є чи не найнижчим серед усіх правоохоронних органів.

«НАБУ - це не українська історія, яка на жаль знаходиться за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник, - зауважив заступник керівника ОП.

На переконання О.Татарова, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти. Ця людина офіційно визнана корупціонером згідно з рішенням суду, яке набрало законної сили. Її внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з