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Все парламентские фракции поддерживают принятие законопроекта о процедуре увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заявил после совместного совещания руководства парламента, правительства и лидеров фракций, сообщает Интерфакс-Украина.

«По НАБУ есть полное согласования, то есть все фракции выразились о поддержке этого законопроекта», — сказал Арахамия.

Законопроект о внесении изменений в закон О Национальном антикоррупционном бюро Украины был зарегистрирован в Верховной Раде 27 ноября.

Инициаторами соответствующего законопроекта № 4437 являются премьер-министр Денис Шмыгаль и группа народных депутатов.

Проектом закона предлагается внести изменения в ст. 1 и 6 закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины, которыми определить, что НАБУ образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона. Тогда как согласно действующей редакции закона, образование НАБУ относится к полномочиям президента.

Также в законопроекте предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ с должности при наличии оснований, определенных профильным законом.

Вместе с тем предложенными изменениями предусмотрено, что лицо, назначенное на должность директора НАБУ, продолжает выполнять свои полномочия до момента назначения нового руководителя в порядке, определенном законом О Национальном антикоррупционном бюро Украины, но не позднее истечения срока полномочий.
ForUm

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