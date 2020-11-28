В центре Киева высадили сто тысяч тюльпанов, которые городу подарило Королевство Нидерландов. Цветы символизируют уважение нидерландцев к героям и героиням Небесной сотни.

Об этом сообщила пресс-служба коммунального Киевзеленстроя.

Отмечается, что проект реализовали по инициативе консула Украины в Амстердаме Эмиля де Севрена Жакета и поддержке посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова. Луковицы тюльпанов в Украину помогли доставить Международные авиалинии Украины.

В Киевзеленстрое говорят, что высаженные цветы зацветут уже в апреле-мае на клумбах Майдана Независимости и возле здания Министерства иностранных дел.

Сорта тюльпанов подобрали по цвету — желтые, оранжевые и красные. Также обещают придать объем благодаря разной высоте сортов цветов геометрическими узорами, которые из них выложили.

Напомним, в ГБР назвали число наказанных за преступления против Майдана.