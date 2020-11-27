Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Президент назначил председателем Харьковской облгосадминистрации Айну Тимчук, а Сергея Гриневецкого – председателем Одесской ОГА.

Первые результаты карантина выходного дня, введенного 13 ноября для уменьшения количества больных COVID-19, будут заметны через неделю. Тогда станет ясно, нужно ли применять полный локдаун, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Из-за того что Украина до сих пор не получила запланированных в бюджете заимствований, до конца года в смете не хватает 3 млрд долларов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Президент Владимир Зеленский имеет видение того, каким образом достичь мира на Донбассе, и Украина к этому идет, заявил заместитель руководителя Офиса Главы государства Кирилл Тимошенко.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект о внесении изменений в закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» (№4437), которым предлагается расширить полномочия парламента в вопросе увольнения директора НАБУ.

Кабинет министров Украины предлагает в проекте государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению увеличить на 2 млрд грн расходы на Офис генерального прокурора и уменьшить на 4 млрд грн расходы на Министерство образования и науки, по сравнению с предыдущей редакцией.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение по ситуации на востоке Украины.

В Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по состоянию на 27 ноября 2020 года.

Новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей. Такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.