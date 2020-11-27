Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Харьковской облгосадминистрации Айну Тимчук, сообщили ForUm’у в пресс-службе президента.

Соответствующий указ № 522/2020 глава государства подписал 27 ноября.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Айни Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на посту. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития.

Справка. Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днипро). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности «Управление трудовыми ресурсами», а в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление».

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год - заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах - заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Также президент назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации.

Соответствующий указ № 520/2020 глава государства подписал 27 ноября.

Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе президента, Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края. Поэтому президент пожелал новому главе Одесской ОГА плодотворной работы.

Справка. Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужники Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году - Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет «Механизация сельского хозяйства».

Имеет стаж работы 38 лет. Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября этого года. Имеет почетные грамоты Кабинета Министров и Верховной Рады, государственные награды.

Напомним, 25 ноября правительство согласовало увольнение председателя Закарпатской областной государственной администрации Алексея Петрова и руководителя Харьковской ОГА Алексея Кучера.