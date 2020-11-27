Из-за того что Украина до сих пор не получила запланированных в бюджете заимствований, до конца года в смете не хватает 3 млрд долларов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС News Украина.

В то же время он подчеркнул, что правительство имеет «план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете, по максимуму».

Министр назвал ситуацию непростой, но контролируемой.

«Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится (лапшу), не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности... И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая, - заявил он. - Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более 3 млрд долларов США, которые были заложены у нас в бюджете».

Марченко также уточнил, что называет сумму в долларах, поскольку речь идет о «тех внешних заимствованиях, которые пока не поступили на наши счета».

Когда в июне этого года Украина получила более 2 млрд долларов первого транша по программе stand-by от МВФ, ожидали, что к концу этого года Киев сможет получить еще две части займа. Однако этого пока не произошло.

Министр также подтвердил прогресс в нынешних переговорах с МВФ, в частности, главных параметров бюджета на следующий год. В то же время он назвал еще несколько вопросов, необходимых для того, чтобы МВФ возобновил кредитование Украины.

Они касаются функционирования антикоррупционного бюро и Нацбанка.

Марченко не исключил возможности получения очередной порции займа от МВФ до конца года, но заметил, что «более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году, у нас будет миссия и эти средства (следующий транш займа, - ред.) будут уже в следующем году».