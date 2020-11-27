Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по состоянию на 27 ноября 2020 года, сообщает пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма.

В «зеленую» зону переместились Великобритания, Испания, Словакия, Бельгия и Нидерланды.

В «зеленой» зоне остаются Албания, Египет и Турция, тогда как Болгария, Хорватия и Черногория все еще «красные». Также «зеленые» такие туристические направления: Доминиканская Республика, ОАЭ, Танзания, Мексика и Мальдивы.

В «красную» зону попали 38 стран (на прошлой неделе их было 44), среди которых в том числе: Австрия, Болгария, Армения, Грузия, Италия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словения, США, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция и другие.

После возвращения из стран «красной» зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложения «Дій вдома». Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, который покрывает лечение Covid-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран «красной» зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

В «зеленую» зону попали Украина и еще 155 стран (против 149 неделей ранее), среди которых в том числе: Австралия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Беларусь, Бразилия, Великобритания, Греция, Дания, Египет, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Нидерланды, Латвия, Ливан, Мальдивы, Мальта, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Германия, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Парагвай, Перу, Россия, Саудовская Аравия, Словакия, Таиланд, Тунис, Турция, Узбекистан, Финляндия, Шри-Ланка, Япония и другие.

По возвращению из этих стран не нужно сдавать тест на коронавирус или идти на самоизоляцию.