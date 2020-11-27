Новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей. Такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в садиках и школах пока контролируемая. Это – результат совместной работы родителей и педагогов. В заведениях происходит тщательный контроль за заболеваемостью детей и работников. За соблюдением необходимых правил безопасности. А родители при первых признаках болезни оставляют детей дома, - сказал Кличко. - Но мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация – сложная. Поэтому новогодние и рождественские праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей», - сообщил мэр Киева.

Он отметил, что такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проанализировав требования постановления правительства и постановления главного государственного санитарного врача Украины.

«Так мы избежим скопления людей в садах и школах и минимизируем риски инфицирования. Ведь часто дети болеют коронавирусом бессимптомно. Но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом. Я надеюсь на понимание родителей и четкое выполнение решения руководителями школ и садиков. Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей!» - подчеркнул Кличко.