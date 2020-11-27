также в разделеСтолица
В Киеве мужчина открыл стрельбу в ответ на замечание о маске 9
В Киеве – тоже антирекорд: более полутора тысячи случаев COVID-19 14
Кличко презентовал книгу своих «крылатых» фраз 17
В Киеве поставили «платный» памятник Ленину 37
Коронавирусом заболели еще 1399 киевлян 16
В Киеве инкассатор обстрелял многоэтажку 34
В Киеве с начала карантина родилось более 20,5 тысячи детей 11
В киевских больницах подачей кислорода оборудовали 1639 коек 11
В Киеве за сутки – 980 случаев коронавируса 9
Станция метро «Крещатик» возобновила работу 10
В Киеве «заминировали» станцию метро «Крещатик» 9
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1422 человека 22
В киевском ТЦ оборвался лифт, погиб мужчина 35
ГБР: Полицейские незаконно задержали мужчину и требовали $10 тысяч 18
В Киеве составлены первые протоколы на «безмасочников» 15
Кличко рассказал, кого COVID-19 убивет в Киеве чаще всего 49
В Киеве – рекордное число госпитализированных с COVID-19 11
В Киеве – 1212 случаев COVID-19 за сутки, 20 человек умерли 27

Новогодние праздники в детских садах и школах столицы пройдут без присутствия родителей и гостей. Такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в садиках и школах пока контролируемая. Это – результат совместной работы родителей и педагогов. В заведениях происходит тщательный контроль за заболеваемостью детей и работников. За соблюдением необходимых правил безопасности. А родители при первых признаках болезни оставляют детей дома, - сказал Кличко. - Но мы все понимаем, что эпидемиологическая ситуация – сложная. Поэтому новогодние и рождественские праздники в учреждениях дошкольного образования и в школах столицы будут проходить без родителей и приглашенных гостей», - сообщил мэр Киева.

Он отметил, что такое решение в пятницу, 27 ноября, принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, проанализировав требования постановления правительства и постановления главного государственного санитарного врача Украины.

«Так мы избежим скопления людей в садах и школах и минимизируем риски инфицирования. Ведь часто дети болеют коронавирусом бессимптомно. Но передают вирус тем, кто с ними контактирует и находится рядом. Я надеюсь на понимание родителей и четкое выполнение решения руководителями школ и садиков. Праздники в учебных заведениях будут. Но только для детей!» - подчеркнул Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги