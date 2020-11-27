В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект о внесении изменений в закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» (№4437), которым предлагается расширить полномочия парламента в вопросе увольнения директора НАБУ. Текст законопроекта размещен на сайте парламента, передает УНИАН.

Им предлагается установить, что НАБУ образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

В то же время, из этого закона предлагается исключить положение, согласно которому НАБУ образуется президентом в соответствии с этим и другими законами Украины.

Устанавливается, что руководство деятельностью НАБУ осуществляет его директор, который назначается на должность и увольняется в порядке, определенном настоящим законом.

Сейчас директор НАБУ назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины. Согласно действующему положению, ВР может принять такое решение только при наличии одного из 7 конкретных оснований из списка:

несвоевременное представление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления

наличие заключения комиссии по проведению независимой оценки (аудита) деятельности НАБУ о неэффективности деятельности Национального бюро и ненадлежащем выполнении обязанностей его директором.

Предлагается установить, что Верховная Рада при наличии всего приведенного в законе перечня оснований для прекращения полномочий директора НАБУ, по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава ВР, может принять решение об увольнении директора НАБУ.

Кроме того, директор НАБУ не может быть уволен, а решение (ныне - указ президента) о его назначении не может быть отменено, кроме оснований для его увольнения, приведенных в законе.

В заключительных и переходных положениях законопроекта, в частности, отмечается, что лицо, по состоянию на день вступления в силу данного закона занимает должность директора НАБУ, продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения директора НАБУ в порядке, определенном законом «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», но не позднее окончания срока его полномочий.

В случае прекращения полномочий этого лица или его увольнения, полномочия директора НАБУ продолжает осуществлять первый заместитель директора до момента назначения директора НАБУ в порядке, определенном законом «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

Напомним, Окружной административный суд города Киева постановил вычеркнуть из Единого государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро.

28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В НАБУ считают решение КСУ политически мотивированным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Сытник останется директором НАБУ.