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Первые результаты карантина выходного дня, введенного 13 ноября для уменьшения количества больных COVID-19, будут заметны через неделю. Тогда станет ясно, нужно ли применять полный локдаун, заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью программе «Бацман».

Он отметил, что карантин выходного дня направлен на уменьшение заражений в заведениях общественного питания, торговых центрах, местах массового скопления людей и тому подобное.

«Мы пытаемся сбить темпы роста заболеваемости COVID-19, чтобы стабилизировать ситуацию. И за это время – увеличивать количество койко-мест и коек с кислородом и другим оборудованием. Возможен ли локдаун, мы поймем после того, как пройдем третьи выходные на карантине, и будем принимать решение», - отметил Тимошенко.

«Мы советуемся с местными властями, чтобы все приняли это решение, и не было «местного сепаратизма», - добавил он.

Заместитель руководителя Офиса президента заметил: нет четкого показателя предельного количества новых случаев инфицирования в сутки, при котором медицинская система не будет справляться, - имеет значение также число тех, кто выздоровел, продолжительность пребывания в больницах и тому подобное. Поэтому важны показатели количества заражений и свободных мест в больницах.

По словам Тимошенко, недавно была встреча с городскими головами, правительства и специалистами-эпидемиологами по эпидемической ситуации и воздействия карантинных мер на экономику.

«Если будет локдаун, то мы обеспечим полную коммуникацию, и она будет заранее. Это в случае, если он будет», - отметил заместитель руководителя ОП.

Напомним, в правительстве и Офисе президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. 

В Украине состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19.
ForUm

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