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Президент Владимир Зеленский имеет видение того, каким образом достичь мира на Донбассе, и Украина к этому идет, заявил заместитель руководителя Офиса Главы государства Кирилл Тимошенко в интервью программе «Бацман».

«Если президент Зеленский не будет все для этого делать, этого не произойдет. Потому что этот мир выгоден в первую очередь нам, ведь это территория Украины, и там есть граждане Украины. Без желания и постоянных действий со стороны президента не получится достичь мира», - сказал Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП отметил, что на Донбассе четыре месяца сохраняется режим тишины, хотя есть и факты гибели военных и обстрелы. Однако по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы.

По его словам, в вопросе достижения мира в Украине есть движение вперед, а не «бег на месте».

«Никто не мог два или три года назад подумать, что Сенцов (бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов, - ред.) сюда вернется, или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами - они могут быть маленькими, но мы все равно движемся», - сказал он.

Заместитель руководителя Офиса Президента добавил, что для достижения мира и реинтеграции временно оккупированных территорий украинская власть также восстанавливает страну, ремонтирует дороги, восстанавливает инфраструктуру - чтобы у людей на неподконтрольных территориях был пример, как можно жить в Украине.
ForUm

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