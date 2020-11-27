Укрзализныця возобновляет курсирование пассажирского поезда «Гуцульщина» № 357/358 Киев-Рахов на период массовых зимних перевозок. Поезд будет курсировать ежедневно в составе 12 вагонов: один спальный вагон, пять купейных и шесть плацкартных, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Из Киева поезд № 357/358 Киев - Рахов будет отправляться в 14:28 и прибывать в Рахов в 09:22. Отправление из Рахова в 11:18 и прибытие в Киев в 6:43. Ключевыми станциями формирования пассажиропотока этого поезда является Тернополь, Чертков, Кицмань, Черновцы, Коломыя, Яремче, Ворохта, Ясиня, Квасы, Рахов.

Для возобновления курсирования поезда Укрзализныця приняла меры по модернизации инфраструктуры. В частности, на некоторых участках пути был проведен средний и капитальный ремонт, заменены более 6 тыс. старогодных деревянных шпал. В результате будет увеличена скорость и улучшится состояние безопасности движения поездов.

Поезд является социально важным для жителей Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей и имеет значительное влияние на развитие туристической инфраструктуры региона.

Важно отметить, что по результатам 2019 населенность этого поезда в сообщении Киев - Рахов составила 89%, в обратном направлении - 94%. Только на участке Теребовля - Рахов посадка и высадка пассажиров в среднем составляла 332 и 390 человек соответственно.

С расписанием поезда можно ознакомиться на сайте Укрзализныци, билеты приобрести в железнодорожных кассах и онлайн.