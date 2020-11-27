Словакия меняет свою стратегию проведения общенационального тестирования на коронавирус. Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил, что запланированное на первые выходные декабря повторное общенациональное тестирование населения отложено на неопределенный срок, сообщает DW.

Стало известно, что внутри правительства нет единства по этому вопросу. А ассоциация городов и общин страны в свою очередь потребовала вообще отказаться от практики проведения общенационального тестирования. Вместо этого в будущем предлагается сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

Согласно опубликованной 26 ноября местной службой здравоохранения статистике, количество новых случаев инфицирования коронавируса снова растет, несмотря на проведенное несколько недель назад массовое тестирование.

Ранее противники проведения массового тестирования заявляли, что краткосрочное сокращение количества новых случаев заражения связано не с проведенным тестированием, а с введением в октябре частичного локдауна.

Напомним, в Словакии, где проживают 5,5 миллиона человек, 31 октября и 1 ноября проходил первый этап общенационального тестирования, которое правительство считает альтернативой локдауну. Тестирование было добровольным, в нем призвали принять участие граждан в возрасте от 10 до 65 лет. На первом этапе приняли участие 3,6 миллиона жителей страны. Второй этап тестирования было проведено 7-8 ноября. В нем приняли участие 2 миллиона словаков. Те из них, которые имели на руках отрицательный результат теста, получили возможность свободно передвигаться по стране во время действия введенного властями частичного локдауна.