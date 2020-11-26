Мужские кофты так разнообразны, что их можно носить и в офис, и на прогулку, и на вечеринку. Главное, правильно выбрать фасон и расцветку. В этом поможет несколько простых советов.

Какие кофты носят мужчины?

Словом «кофта» большинство мужчин обозначает самые разные модели одежды:

джемпер

кардиган

свитшот

пуловер

свитер

жакет

Если со свитером все более или менее ясно, то остальные названия могут вызвать вопросы. Свитер - теплая кофта без застежек, может быть с высоким воротником. Кардиган можно назвать разновидностью свитера, поскольку он такой же теплый, но на застежках. Воротник может быть отложным, в качестве застежки - пуговицы, реже используется змейка.

А вот пуловер и джемпера - это тонкие кофты преимущественно офисного стиля. Для пуловера характерен треугольный вырез, а для джемпера - круглый, в который можно выставить воротник рубашки. Свитшот - это теплая трикотажная кофта повседневного стиля. Для свитшотов характерны различные принты и рисунки, которые делают эту одежду оригинальной.

Мужчины также носят толстовки, худи, регланы и другие кофты. Если толстовка и худи - это теплая кофта с капюшоном, то реглан может быть каким угодно. Реглан - это особый крой рукава, который идет наискось от шеи к подмышке. Поэтому рукав находится между передом и спинкой изделия. Это дает дополнительные возможности для дизайна. Купить реглан мужской можно как на лето, так и на зимний период.

Как выбрать кофту для мужчины?

При выборе обязательно обратите внимание на размер. Кофта должна быть по фигуре, не стеснять движений и не обтягивать. Оверсайз по-прежнему в моде, но если классический свитер будет вам велик, это будет выглядеть неряшливо и нелепо. Важно, чтобы кофта была подходящей длины. Если вы нагибаетесь и поднимаете руки, спина не должна оголяться.

Стиль одежды и ее расцветка должны соответствовать образу. Если вы ищете кофту для офисного стиля, то выбирайте джемпер, пуловер или кардиган. Для спорта и прогулок можно выбрать свитшот, худи или толстовку.