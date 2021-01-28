Выбору обуви всегда сопутствует ряд трудностей. Главная проблема заключается зачастую в том, что мы сами не понимаем, какую модель хотим. Но если ваша задача - приобретение стильной спортивной обуви, тогда все очень просто – Converse.

Когда появился бренд « Converse »

Чтобы наполниться духом и идеей этого бренда, необходимо начать знакомство с истории его появления. Очень часто случается так, что люди склонны покупать обувь определенной фирмы, как раз из-за её исторического прошлого: для кого-то это воспоминания о прошлом, которые ассоциируются с теплыми моментами, а для кого-то это определенный культ.

Появление бренда «Converse» датируется началом XX-ого столетия. В эпоху войн фирма производила специальную военную обувь. А уже с середины этого же века произвела реструктуризацию и изменила своё направление в сторону спортивной обуви, которая пользовалась настолько большой популярностью, что «Converse» в определенный период времени считался лидером в этой сфере. Однако вместе с ними развивались и другие компании, которые начали постепенно вытеснять их с рынка. И, несмотря на огромный ажиотаж вокруг всем известных All-star моделей, Puma, Nike, Adidas и Reebok все же вытеснили «Converse” с лидирующих позиций.

Особую популярность этот бренд заслужил тем, что они не боялись экспериментировать. Проводились постоянные коллаборации. Каждый раз создавалась абсолютно новая модель.

Как выбирать кроссовки « Converse »

В первую очередь хочется отметить, что «Converse» – это именитый бренд, без лицензии которого, магазины не могут продавать оригинальную продукцию. Поэтому выбирать их продукцию следует в надежных магазинах.

Выбор кроссовок «Converse» начинается только после полного анализа гардероба. Данная обувь не является универсальной, поэтому не каждый ваш образ может под нее подойти.

Имеются две популярные модели: спортивные и повседневные уличные. Первые рекомендуется использовать исключительно по их назначению: для занятия спортом. Вторые же отлично подходят под большинство casual образов.

Экспериментировать с «Converse» довольно сложно, так как обувь имеет немного культовый характер.

Большинство моделей «Converse» имеют зауженный фасон, что важно учитывать, выбирая обувь в Интернет-магазинах. Чтобы удачно заказать кроссовки, воспользуйтесь мерной лентой и таблицей размеров на сайте магазина, где вы совершаете покупку.

Помимо выбора размера и надежности магазина следует обратить внимание на то, что, собственно, и прославило «Converse» – толстую подошву. Несмотря на размеры, она должна оставаться мягкой, в противном случае вы будете испытывать сильный дискомфорт во время ношения обуви.

Где купить продукцию « Converse »

Мы уже писали выше о том, как важно найти надежный магазин для покупки оригинальной продукции «Converse». Помимо обуви данный бренд специализируется и на производстве футболок, кепок, рюкзаков и много другого – все это можно найти на сайте магазина ANSWEAR.UA. Здесь для вас подготовлен первоклассный ассортимент на любой вкус.