Присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси – очередное несамостоятельное решение этой страны. Об этом заявил иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает Белта.

«Мы не можем расценивать данный шаг иначе как абсолютно недружественный шаг и попытку откровенного вмешательства во внутренние дела Беларуси», - заявил он.

Министр подчеркнул, что присоединение Украины к западным санкциям в отношении Беларуси – это очередное несамостоятельное решение соседней страны, которое демонстрирует непоследовательность ее политики. «Если говорить откровенно, мы рассматриваем это как насмешку над здравым смыслом», - заявил он.

Макей отметил, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс недавно заявил, что Европа уже устала от Украины.

«Украина не является для нас эталоном по правам человека и, мы считаем, не может в данной ситуации выступать ментором или учителем по отношению к Беларуси. Когда они говорят, что заботятся о благе страны или народа Беларуси, это тем более вызывает удивление. Они заявили, что поставили все отношения на паузу, что надо оказывать давление, чтобы пришла истина в их понимании демократии. При этом они присоединяются к санкциям против Беларуси. То есть они помогают народу и стране через санкции, ужесточение взаимодействия. Это абсолютно извращенная логика, и мы категорически не приветствуем такой подход», - подчеркнул дипломат.

По словам министра, белорусская сторона уже выработала и готова принять ответные меры. «На первоначальном этапе мы также подготовили санкционный список в отношении официальных лиц Украины. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства» - заявил Макей.

Напомним, сегодня в Министерство иностранных дел Республики Беларусь вызвали посла Украины Игоря Кизима в связи с акциями возле дипломатических представительств Беларуси в поддержку протестующих против режима Лукашенко и задержанных активистов.