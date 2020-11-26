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25 ноября. Картина дня 22

Вчера, 25 ноября правоохранители разоблачили причастного к табачной контрабанде пограничника, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Злоумышленников, за которыми вели наблюдение в течение нескольких месяцев, застали на горячем, когда те готовились к полету летательным аппаратом типа автожир с целью перемещения сигарет в соседнюю Румынию. Место вылета находилось на окраине поселка Вышково Хустского района на расстоянии четырех километров до границы.

Пилотом автожира оказался офицер Госпогранслужбы. Кроме пограничника правоохранители разоблачили еще четырех человек, возможно причастных к противоправной деятельности, все они жители Хустского района Закарпатской области.

Также установлено, что один из присутствующих на месте происшествия организаторов противоправной деятельности, имел характерные признаки алкогольного опьянения, является священнослужителем Московского патриархата.

Вблизи места запланированного взлета правоохранители обнаружили 19 ящиков табачных изделий, один грузовик и три внедорожника.
ForUm

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