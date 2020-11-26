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Европейский Союз в рамках проекта EU4DigitalUA выделит 9,6 млн евро на улучшение правительственной цифровой инфраструктуры и системы электронных услуг, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что это первый транш из запланированных 25 млн евро, которые ЕС планирует предоставить Украине на проекты цифровой трансформации.

Минцифры и Евросоюз определили следующие направления для развития цифровой трансформации: модернизация государственных электронных услуг, развитие кибербезопасности и средств защиты данных, продолжение подключения основных реестров к системе обмена данными «Трембита», разработка государственного цифрового удостоверения личности и реестра адресов регистрации места проживания граждан, разработка электронных услуг на портале «Дія» и в приложении «Дія», развитие электронных доверительных услуг и прочее.

Эстонская Академия электронного управления (e-Governance Academy) будет руководить процессом внедрения и достижения целей проекта финансовой поддержки ЕС.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркнул, что поддержка цифровой трансформации в Украины является частью поддержки евроинтеграционного направления развития страны.

«ЕС поддерживает дальнейшее развитие цифровых технологий в Украине с целью повышения конкурентоспособности страны и содействия дальнейшему приближению Украины к единому цифровому рынку ЕС», - подчеркнул Маасикас.
ForUm

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