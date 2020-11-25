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Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, 24 ноября  задержали полицейского одного из отделений полиции в Ивано-Франковской области и гражданское лицо во время сбыта наркотического средства, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Установлено, что 42-летний полицейский, собственноручно выращивал наркотическое средство - каннабис, а также наладил преступную схему совместно с гражданином, по сбыту наркотика через наркозависимых лиц области.

Следователями ГБР задокументировано несколько фактов сбыта каннабиса по 150-200 граммов.

Правоохранителя и посредника задержан в порядке ст. 208 УПК Украины во время сбыта около 150 граммов каннабиса.

Сейчас проводится 26 обысков по месту жительства и работы, в нежилых помещениях и автотранспорте фигурантов уголовного производства.

Предварительная квалификация: незаконное производство и сбыт особо опасных наркотических средств, совершенный по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
ForUm

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