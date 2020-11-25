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Вчера, 24 ноября, в селе Сараты Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине поселка, где пас скот, сообщает пресс-служба полиции области.

Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы.

В ходе проверки было установлено, что у несовершеннолетнего в руках взорвалась граната РГД-5, которую он нашел в автомобиле на местной ферме. Взрывоопасный предмет спрятал в транспортном средстве фермера местный пастух. По словам мужчины, гранату он нашел несколько дней назад в поле.
ForUm

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