Укрзализныця активно готовится к перевозкам пассажиров во время новогодних праздников. Работа осуществляется в нескольких направлениях: назначаются поезда, удлиняются маршруты, увеличивается периодичность курсирования, сообщили ForUm’у в пресс-службе общества.

«Этими поездами пассажиры смогут путешествовать во время новогодних и рождественских праздников в популярных направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов и Хмельницкий – Лисичанск», - говорится в сообщении.

Так, возобновляется движение таких поездов:

№ 13/14 Киев-Солотвино (Тересва) ежедневно из столицы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.

№ 26/25 Одесса-Львов (Ужгород)/Рахов ежедневно из Одессы с 13 декабря, обратно с 14 декабря.

№ 58/57 Ковель-Одесса через день из Ковеля с 13 декабря, из Одессы с 14 декабря.

№ 70/69 Мариуполь-Львов ежедневно из Мариуполя с 13 декабря, со Львова – с 15 декабря.

№ 138/137 Хмельницкий-Лисичанск с 13 декабря ежедневно с Хмельницкого, обратно с 14 декабря.

№ 357/358 Киев-Рахов ежедневно с 18 декабря из Киева, с 19 декабря – из Рахова.

№ 745/746 Киев-Славское ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Уже возобновлено курсирование поездов № 142 Львов - Бахмут и № 217/218 Киев - Рахов.

Назначено курсирование дополнительных поездов:

№168 Львов-Одесса будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 и 3 января 2021;

№198 Ковель-Львов осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020, 3, 6, и 10 января 2021;

№ 768/767 Киев-Херсон, из Киева будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021, из Херсона 30, 31 декабря 2020, 4 и 11 января 2021.

Назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

№ 774 Киев-Шостка на 30 декабря 2020 и 6 января 2021;

№ 782 Киев-Черкассы на 30 декабря 2020 и 6 января 2021.

Продлен маршрут следования поездов:

№ 779/780 Сумы-Винница.

С 13 декабря этого года ежедневно будут курсировать поезда:

№ 41/42 Днипро-Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск-Киев;

№ 45/46 Лисичанск - Киев;

№ 118/117 Черновцы - Киев.