В четверг, 26 ноября, в Украине каких-либо существенных осадков не ожидается, будет солнечно, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в четверг также обещает быть комфортной.
В течение дня в большинстве областей ожидается + 4 + 8 градусов, в Крыму до +10 градусов.
На востоке Украины будет холоднее, + 2 + 4 градуса.
В выходные появятся осадки и похолодает.
В воскресенье в Киеве вероятен дождь и снег, также усилится ветер.
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