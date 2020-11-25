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В четверг, 26 ноября, в Украине каких-либо существенных осадков не ожидается, будет солнечно, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в четверг также обещает быть комфортной.

В течение дня в большинстве областей ожидается + 4 + 8 градусов, в Крыму до +10 градусов.

На востоке Украины будет холоднее, + 2 + 4 градуса.

В выходные появятся осадки и похолодает.

В воскресенье в Киеве вероятен дождь и снег, также усилится ветер.
ForUm

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