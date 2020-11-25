Во время событий 2014 года нашлись здравомыслящие люди, которые поняли, что с захвата Киево-Печерской лавры может начаться настоящая гражданская война по всей Украине.

Об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) рассказал в фильме «УПЦ. От "сепаров в лаврах" до розжига и прощения», подготовленном журналистами проекта «Шарий.net», сообщает Центр информации УПЦ.

В ночь на 23 февраля 2014 года, когда было несколько попыток захватить Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, «братия и студенты – все, кто проживает в лавре, стали у ворот и молились», вспомнил митрополит Антоний.

«На всенощном бдении ко мне пришли люди и сказали, что со мной хотят поговорить представители Киевского патриархата. Когда я пришел на эту встречу, меня убеждали, что нужно сдать Лавру, потому что завтра якобы выйдет закон, который этот вопрос решит на законодательном уровне. Тогда я нашел телефон Авакова (Арсен Аваков в те дни был назначен и.о. министра внутренних дел Украины, – Ред.), и он опроверг эту версию, что Верховная Рада будет заниматься вопросом, кому должна лавра принадлежать», - рассказал владыка.

После этого, пояснил управделами УПЦ, последовало несколько попыток захвата обители, первая из которых началась после заявления на Майдане одного из т.н. священников УПЦ КП о том, что «по благословению Святейшего Патриарха Филарета нужно идти сейчас на Лавру».

Митрополит Антоний рассказал, что часть людей, стоявших на Майдане, пошли на лавру с тем, что у них было в руках, «но, благодаря здравому смыслу и определенным людям, которые тогда возглавляли Майдан, здесь поставили охрану».

При этом, уточнил он, защита Киево-Печерской лавры не была связана с Петром Порошенко, который действительно приходил в это время на территорию обители и на камеру говорил, что «мы вас сейчас защитим».

«Когда он (Порошенко, – Ред.) подошел к людям, которые уже шастали на территории Лавры, то они его нецензурными словами попросили удалиться. При этом я, как человек, который, можно сказать, занимался защитой Лавры, не знаю, чтобы какие-то силы от Порошенко приходили, чтобы ее защитить. Я знаю других людей, которые прислали сюда охрану и переговорили с "первой волной", которая сюда пришла штурмовать, и, слава Богу, это все разошлось», - объяснил архиерей.

По словам митрополита Антония, как только все успокоилось, ему по телефону сообщили, что на Майдане снова призвали идти на лавру, «и мы опять подняли братию монастыря, студентов, встали у разных ворот, читали акафист».

Вторая волна тех, кто пришел захватывать Лавру, была не такая массовая, как первая, и на этот раз также обошлось без штурма.

«Эта ночь была очень тяжелая, но, я думаю, Лавру тогда не захватили, потому что нашлись здравомыслящие люди, понимавшие, что именно с этого момента могла начаться внутренняя гражданская война. Лавру люди верные, православные просто так не отдадут, и это могло быть такой спичкой, эпицентром настоящей гражданской войны по всей Украине.<...> Не дай Бог, если кто-то примет такое решение. Это будет началом очень страшных ситуаций в Украине. Это будет не только касаться Киева, Почаева или Святогорска – это будет касаться всей Украины, потому что это святыня церковная, ее создавали люди, чтобы здесь проходила молитва».