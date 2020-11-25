Полицейские установили причастных к хулиганским действиям на стадионе в Чернигове, проводятся следственные действия и первоочередные оперативно-розыскные мероприятия, сообщила пресс-служба облглавка.

24 ноября около 10:00 в полицию поступило сообщение о том, что на стадионе в Чернигове неизвестные силой повели директора стадиона к мусорным бакам.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Полицейские расследуют все обстоятельства инцидента в рамках производства, что открытого по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганские действия, совершенные группой лиц).

Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Полицейские уже установили причастных к хулиганству.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал ForUm, в Чернигове группа молодчиков бросила в мусорный бак директора стадиона имени Ю. Гагарина Александра Овчаренко и избила его.