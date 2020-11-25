Прокуратура Автономной республики Крым и г. Севастополь передала в суд обвинительный акт по делу бывшего судьи Бахчисарайского районного суда, причастного к преследованию одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Досудебным расследованием установлено, что бывший судья Бахчисарайского районного суда АР Крым, после оккупации полуострова в 2014 году, изменив присяге судьи, перешел на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, заняв должность судьи «Бахчисарайского районного суда Республики Крым», оказывал помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины», - говорится в сообщении.

Обвиняемый также способствовал становлению оккупационной власти РФ и принимал непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена ​​на преследование граждан Украины, несогласных с оккупацией полуострова. Указанный «судья» незаконно использовал законодательство РФ, в частности, при рассмотрении «административных протоколов», которые были составлены в отношении одного из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа за участие в указанном представительном органе. На данный момент подозреваемого объявили в розыск.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.