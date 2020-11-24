Когда стало известно, что в линейке айфонов нового поколения Эппл готовит миниатюрную версию, многие сразу же предположили, что iPhone 12 mini станет некой реинкарнацией того самого культового iPhone SE. Но, как оказалось, это совершенно другой телефон, воплотивший в себе все лучшие разработки Apple.

Магия дизайна

Есть в продуктах Эппл некая магия. Вроде бы мини – это всего лишь уменьшенная копия базового iPhone 12. Но нет, в нем чувствуется свой характер, и от других телефонов линейки он отличается на уровне ощущений и восприятия.

iPhone 12 mini – это первая за последние несколько лет попытка инженеров Эппл создать небольшой телефон. Его диагональ составляет только 5,4 дюйма, а отсутствие массивных рамок делает его визуально еще более миниатюрным и изящным. Как и другие модели серии, мини доступны к покупке в 5 цветах: кораллово-красном, синем, белом, черном и зеленом.

Технические особенности

По техническим характеристикам мини мало чем отличается от базовой версии iPhone 12. Разве что емкостью аккумулятора и габаритами. В остальном он ничем не хуже.

Преимущества мини-айфона:

OLED-экран, дающий очень четкую картинку;

защитное покрытие с частицами керамики;

две камеры по 12 Мп;

качественная съемка при недостаточном освещении;

5-кратный цифровой зум;

ночной режим съемки;

поддержка 5G.

Благодаря компактным габаритам гаджет довольно легкий, что для многих пользователей также является неоспоримым плюсом.

Кому стоит купить такой телефон?

iPhone 12 mini – настоящий подарок для всех, кто соскучился по удобным компактным телефонам, которые помещаются в любой карман и не занимают много места в женской сумочке. Это выбор тех, кого раздражают фаблеты, но маленькие дисплеи смартфонов других производителей некомфортны для глаз.

iPhone 12 mini – это самый настоящий флагманский телефон, только компактный, более удобный и по более низкой цене. Именно к этой модели стоит присмотреться владельцам айфонов от 10 версии и ниже, если Pro и Pro Max последнего поколения по каким-либо причинам не подходят.