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Венгрия не планирует меры в ответ на решение Украины запрет въезд чиновнику Иштвану Греже, пишет Европейская правда.

Чиновник подтвердил, что во вторник утром он не смог попасть в Закарпатскую область, поскольку ему запрещен въезд. Он пообещал предоставить больше деталей позже.

Вместе с тем Грежа отметил, что именно сейчас венгерская сторона обсуждает, как «сохранить украинскую кафедру в Ньиредьхазе», не уточнив, о чем идет речь.

В университете Ньиредьхазы действует кафедра украинского языка и культуры, которую открыли в городе в 2017 году.

Посол Венгрии Иштван Ийдярто в комментарии изданию отметил, что речь не идет о подготовке ответа за запрет, а заверил, что Грежа отправился туда из-за финансовых проблем, которые возникли у украинской кафедры, а также у других кафедр университета.

«Я позвонил ему. Возвращаясь с границы, он отправился в университет Ньиредьхазы, потому что у кафедры возникли настоящие проблемы, как и у других кафедр, в связи с коронавирусом и связанными проблемами. Им нужно дополнительное финансирование. Поскольку это очень популярное направление, Грежа с радостью помогает университету преодолеть эти финансовые проблемы», - заявил венгерский посол.

Иштван Грежа является уполномоченным венгерского министра, ответственным за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

Ранее ЕП стало известно из нескольких источников, что во вторник утром Грежу не пустили в Украину на пункте пропуска «Лужанка» в Закарпатской области.

Министерство иностранных дел Украины объяснило отказ тем, что Грежа вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.

26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающим вмешательство во внутреннюю политику других государств.
ForUm

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