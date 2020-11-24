Укрзализныця назначила новый поезд Интерсити + № 745/746 Киев-Славское. Он начнет курсировать с 15 декабря и будет удобным для пассажиров, планирующих путешествия на горнолыжный курорт Карпат, сообщила пресс-служба компании.
На указанном маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem. Поезд № 745 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 5:59 и прибывать в Славское в 13:16.
В обратном направлении из Славского поезд № 746 будет отправляться в 16:20 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 23:57.
На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.
Расстояние между столицей и курортом Славское поезд будет преодолевать за 7:17, в обратном направлении – за 7:37.
Билеты можно будет приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.
Укрзализныця напоминает, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади лыжи и палки к ним, сноуборд.
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