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Укрзализныця назначила новый поезд Интерсити + № 745/746 Киев-Славское. Он начнет курсировать с 15 декабря и будет удобным для пассажиров, планирующих путешествия на горнолыжный курорт Карпат, сообщила пресс-служба компании.

На указанном маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem. Поезд № 745 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 5:59 и прибывать в Славское в 13:16.

В обратном направлении из Славского поезд № 746 будет отправляться в 16:20 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 23:57.

На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Коростень, Пидзамче, Львов и Стрый.

Расстояние между столицей и курортом Славское поезд будет преодолевать за 7:17, в обратном направлении – за 7:37.

Билеты можно будет приобрести в железнодорожных кассах или онлайн.

Укрзализныця напоминает, что в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой сверх установленной нормы ручной клади лыжи и палки к ним, сноуборд.
ForUm

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