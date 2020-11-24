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Без военной помощи США Евросоюз неспособен защитить Европу: нужны четкие гарантии Вашингтона по коллективной безопасности, в том числе ядерному сдерживанию и присутствию американских войск в Старом Свете. Об этом в интервью медиагруппе Funke заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает LIGA.net.

«Факт – ЕС не может защитить Европу. <...> Гарантии США по части безопасности, ядерного сдерживания и через присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы», – подчеркнул председатель НАТО.

Он напомнил, что после выхода Британии из Евросоюза около 80% расходов на оборону стран Альянса лягут на плечи стран, которые не входят в ЕС, и с учетом этого «любая попытка ослабить связи между Северной Америкой и Европой ослабит НАТО и разделит Европу», считает Столтенберг.

Он полагает, что Альянс при новой администрации США должен продолжать использовать «правильный» подход к России, а именно: в Кремле должны понимать, что «не смогут победить, если пойдут на конфронтацию». «Нужна твердая и понятная позиция НАТО (по отношению к России)», – резюмировал генсек.

Столтенберг уверен, что и при избранном президенте Джо Байдене США продолжат давить на ЕС, чтобы страны этого объединения адекватно угрозам повысили, наконец, расходы на оборону: «Они должны делать больше – мир становится все более опасным».

Вчера, 23 ноября, Столтенберг впервые поговорил с избранным президентом США Байденом. Последний заверил генсека НАТО, что Вашингтон продолжит выполнять обязательства перед Альянсом, в том числе по принципу коллективной обороны.

 
ForUm

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