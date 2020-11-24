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Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и главу Facebook Марка Цукерберга.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный индекс богачей мира.

Состояние Илона Маска оценили в настоящее время в 127,9 миллиарда долларов. Только за этот год году он увеличил свой капитал на 100,3 миллиарда долларов, что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира.

Но еще в январе Маск занимал 35 место. Такой резкий рост его богатства связан с увеличением стоимости акций компании Tesla.

Нужно заметить, что это второй раз за 8 лет Билл Гейтс опустился ниже второго места. Составители индекса указывают, что если бы основатель Microsoft не занимался благотворительностью так много, его состояние было бы больше. Пока же его оценивают в 127,7 миллиарда долларов.

А первое место продолжает занимать основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос.

Авторы рейтинга также отмечают, что этот год был прибыльным для самых богатых людей мира, несмотря на пандемию. В целом они успели заработать до 1,3 триллиона долларов.

Неделю назад Маск в этом рейтинге богачей мира обошел Марка Цукерберга и занял третье место.
ForUm

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