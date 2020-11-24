также в разделеОбщество
Украина ожидает на первом этапе получить 1,2 миллиона доз COVID-вакцины
Президент одобрил допуск следователей и прокуроров в район ООС 5
Кабмин на год отложил повышение зарплат для учителей 20
Дату первых поставок вакцины от COVID-19 в Украину назовут после 7 декабря 11
Гендиректор КБ «Южное» умер от коронавируса 30
Глава Минкультуры призвал ввести локдаун на новогодние праздники 34
Степанов: Медицинская система пока справляется с потоком пациентов 15
Строительная опухоль: Как местные власти превращают Ирпень в бетонное гетто 21
В Украине расследуют 5 тысяч дел о военных преступлениях в Крыму и на Донбассе 12
Эксперт прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в январе 31
Врач: От осложнений коронавируса умирают 1,9-2% пациентов 12
В НАН озвучили неутешительный прогноз по коронавирусу в Украине 49
В Украине зафиксировано 12287 новых случаев COVID-19 20
В Украине усилят контроль за больными COVID-19 13
23 ноября. Картина дня 89
Степанов заявил, что пошел на поправку 9
СБУ разоблачила незаконную поставку в Крым украинской керамики 15
МВД: Около 90% украинцев используют защитные маски 8

Жесткие карантинные меры в Украине лучше вводить на рождественские праздники, а длиться они должны минимум три-четыре недели.

Такое мнение высказал экс-министр экономики, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, передает «Обозреватель».

Милованов отметил, что в карантин выходного дня не верит, а новые ограничения, по его словам, нужно вводить ради безопасности граждан и избежания еще большего распространения болезни.

«Это не выбор между ограничениями и экономикой. Если отпустить все – для экономики тоже будет плохо, когда все будут болеть. Поэтому нужно сейчас вводить определенные ограничения. Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше», – убежден экономист.

Перед усилением карантина, считает Милованов, украинцам нужно финансово помочь.

«Нельзя так просто взять и закрыть экономику или определенные типы бизнесов. Нужно предоставить финансирование, поддержку и, желательно, до того, как начнутся эти рождественские каникулы», – говорит он.

При этом эксперт признает, что в Украине есть «супербольшая проблема с наличием денег», которая среди прочего влияет на решение об усилении карантина.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что план введения жесткого локдауна действительно рассматривается, но это запасной вариант на случай, если не сработает карантин выходного дня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2239 грн.
15
Теги