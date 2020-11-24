Жесткие карантинные меры в Украине лучше вводить на рождественские праздники, а длиться они должны минимум три-четыре недели.

Такое мнение высказал экс-министр экономики, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, передает «Обозреватель».

Милованов отметил, что в карантин выходного дня не верит, а новые ограничения, по его словам, нужно вводить ради безопасности граждан и избежания еще большего распространения болезни.

«Это не выбор между ограничениями и экономикой. Если отпустить все – для экономики тоже будет плохо, когда все будут болеть. Поэтому нужно сейчас вводить определенные ограничения. Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше», – убежден экономист.

Перед усилением карантина, считает Милованов, украинцам нужно финансово помочь.

«Нельзя так просто взять и закрыть экономику или определенные типы бизнесов. Нужно предоставить финансирование, поддержку и, желательно, до того, как начнутся эти рождественские каникулы», – говорит он.

При этом эксперт признает, что в Украине есть «супербольшая проблема с наличием денег», которая среди прочего влияет на решение об усилении карантина.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что план введения жесткого локдауна действительно рассматривается, но это запасной вариант на случай, если не сработает карантин выходного дня.