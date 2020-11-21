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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что план введения жесткого локдауна действительно рассматривается, но это запасной вариант на случай, если не сработает карантин выходного дня.

Об этом он написал в Facebook в субботу, 21 ноября.

Премьер подчеркнул, что даты о введении более жесткого карантина нет. Он убежден, что карантин выходного дня остается «нашей разумной альтернативой локдауну», а прошлые выходные показали, что «люди ограничили свою мобильность, всего с момента весеннего карантина».

«Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но - это план Б, если не сработает карантин выходного дня», - отметил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что эти и следующие субботу и воскресенье ограничения карантина выходного дня будут продолжатся, после чего правительство сможет оценить их результат.

По его словам, на этой неделе он дважды встречался с городскими главам. Для них рассылается опрос о том, какие противоэпидемические правила и ограничения они считают оптимальными. Шмыгаль рассказал, что продолжаются ежедневные консультации с инфекционистами и эпидемиологами и анализируется ситуация по каждому из регионов.

«Мы видим этот результат в выходе на плато по количеству заболевших», — добавил он.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020
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