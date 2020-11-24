За прошедшие сутки, 23 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, миномет калибра 82 миллиметра российско-оккупационные войска применили неподалеку Красногоровки. Выстрелами из подствольного гранатомета и стрелкового оружия враг провоцировал наших защитников в пригороде Авдеевки и дважды в районе населенного пункта Водяное.

На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 24 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.