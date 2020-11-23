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Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему поставок продукции менеджментом одного из ведущих украинских производителей керамики на временно аннексированную территорию АР Крым, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что с помощью незаконного механизма товары в соответствии с внешнеэкономическими контрактами поставляли в адрес подконтрольной украинскому производителю дочерней компании в РФ. Затем через отлаженную систему логистических перевозок продукцию ввозили во временно оккупированный Крым. На полуострове дельцы реализовывали товар через субъекты хозяйствования, незаконно созданные в соответствии с российским оккупационным законодательством.

В ходе обысков в офисных помещениях и на производственных площадках компании в Киеве и Харькове правоохранители обнаружили документацию и электронные носители информации, подтверждающие ведение бизнеса на временно оккупированной территории. В частности, установлено принятие менеджментом решений о создании и работе в Крыму филиала по российскому законодательству, ведение бухгалтерской отчетности и уплату налогов в бюджет РФ, а также формирование сети сбыта продукции.

Продолжаются следственные действия.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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