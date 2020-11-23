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В Луганской области Северодонецкая епархия Украинской Православной Церкви передала пострадавшим от лесных пожаров очередную партию гуманитарной помощи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sed-eparhia.com, помощь доставлена пострадавшим от лесных пожаров жителям поселка Сиротино Луганской области, где огонь уничтожил 80% жилых домов.

По благословению митрополита Северодонецкого и Старобельского Никодима, необходимый строительный и хозяйственный инвентарь, электропечи, обогреватели и другие бытовые вещи погорельцам привез пресс-секретарь епархии архимандрит Мелетий (Шаповалов).

Как сообщалось ранее, в зону поражения попало 32 населенных пункта. В результате стихийного бедствия погибли 11 человек. Пожар нанес ущерб домам, а также двум приходам УПЦ. Северодонецкая епархия проводит сбор помощи для пострадавших с 1 октября. Поддержку погорельцам оказали приходы Одесской, Белоцерковской и Горловской епархий УПЦ.
ForUm

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