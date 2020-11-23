Кабинет Министров одобрил проект распоряжения президента «О делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития» а также проект соответствующего распоряжения правительства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

«Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19» и привлечь 300 млн долл. для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», - написал он.

По словам Мокана, эти средства позволят правительству привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине.