Следователи ТУ ГБР в Киеве сообщили о подозрении трем работникам полиции одного из районных управлений по факту незаконного лишения свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, работники полиции, не имея законных оснований, задержали гражданина, который занимался продажей автомобиля, и противоправно удерживая его, требовали предоставить денежные средства в сумме 10 тыс. долларов США за непривлечение к уголовной ответственности за якобы попытку продажи похищенного автомобиля.

Пострадавшего отпустили только после получения части денежных средств в сумме 2000 евро.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.